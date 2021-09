Marano, commozione per la scomparsa di Mario: stroncato da un malore a 37 anni

651 Visite

Ha suscitato profonda commozione la morte di Mario Giarra (nella foto), 37 anni, stroncato probabilmente da un infarto due giorni fa a Marano. L’uomo, da quanto si apprende, avrebbe accusato un malore in casa. I medici del 118 hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Il 37 enne aveva qualche patologia pregressa. Si era vaccinato (seconda dose Moderna) lo scorso 6 luglio.













