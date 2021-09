Napoli al voto. Rottura totale Maresca-Centrodestra sulle Municipalità

604 Visite

Napoli, 4 settembre- Dopo estenuanti riunioni notturne, nulla di fatto. Parte del centrodestra (composto da Fdi e Prima Napoli, lista civetta della Lega) non ha trovato l’accordo con Catello Maresca e i rappresentanti delle sue liste civiche per la spartizione dei candidati alle presidenze di Municipalità. Mentre Forza Italia resterebbe nella coalizione del magistrato anche sulle ex circoscrizioni. Dunque, nei minuti in cui scriviamo, parrebbe ormai certo che il centrodestra e le liste civiche “mareschiane” correranno divisi su tutte le dieci municipalità. Resta salva la coalizione sul comune. Sono in corso in questo momento le riunioni decisive per concordare i candidati presidente last minute delle due rispettive minicoalizioni per i parlamentini di quartiere. Quella di Maresca e quella del centrodestra (senza Fi).













