Traghetto affonda tra Ibiza e Formentera: 25 feriti, grave un bambino

Roma, 29 agosto 2021 – Incidente nella notte a un traghetto in servizio tra Ibiza e Formentera. Sono almeno 25 le persone rimaste ferite, tra cui sono in gravi condizioni un bambino di 10 anni e un uomo, a bordo di un traghetto in navigazione sulla tratta tra le isole di Ibiza e Formentera. La nave, il catamarano San Gwann della compagnia tedesca Frsche con una capacità di oltre 400 passeggeri, aveva a bordo solo 35 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio, quando dopo le 22 di ieri sera, dopo aver lasciato il porto di Ibiza, ha colpito gli scogli dell’isolotto Malvins e si è arenata.

Sono subito stati allertari i soccorsi e – riferiscono le autorità spagnole sentite dai quotiodiani locali – otto feriti, tra cui un bambino di 10 anni, sono stati portati via nella notte dal luogo dell’incidente in elicottero per ricevere le cure all’ospedale universitario Son Espases di Palma, capoluogo dell’isola di Palma. L’ultimo ferito è stato evacuato verso l’1.30 della scorsa notte. Le autorità hanno spiegato che il traghetto, lungo 51 metri, non rischia di affondare mentre non sono ancora state diffuse informazioni sulla causa dell’incidente.













