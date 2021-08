Giugliano, malore fatale per il noto parrucchiere Massimo D’Alterio

699 Visite

Dramma a Giugliano, dove nella notte un uomo di 51 anni è morto nella sua abitazione. Si tratta di Massimo D’Alterio, noto parrucchiere della città, proprietario del salone Masmì di Lago Patria. Il 51enne avrebbe accusato un malore mentre si trovava a casa. La sua attività era un punto di riferimento non solo per i concittadini di Giuliano, ma anche per i clienti dei territori limitrofi. Alla notizia della sua morte, sul web si stanno susseguendo messaggi di cordoglio da parte di quanti lo conoscevano e lo apprezzavano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS