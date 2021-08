Marano, rifiuti all’ingresso della Siani. Le mamme protestano: “L’anno scolastico non può iniziare tra la monnezza”

255 Visite

Rifiuti all’ingresso della scuola: puliscono le mamme degli studenti. Il fatto è avvenuto alla Siani di Marano, dove un gruppo di mamme ha dovuto sopperire al mancato servizio degli addetti ai rifiuti. Le mamme, oggi, hanno deciso di imbracciare la scopa e allo stesso tempo di lanciare un appello direttamente al Comune. “La nostra è un’azione dimostrativa per chiedere una presa di responsabilità da parte del Comune. I ragazzi hanno diritto si studiare in un ambiente pulito e sereno. Questa situazione deve essere risolta al più presto! L’anno scolastico non può iniziare tra la monnezza”.













