Torino, crolla palazzina dopo esplosione: gravi due persone, si cerca un bambino

Spavento questa mattina nella periferia di Torino, dove in strada Bramafame al civico 42, è crollata una palazzina di due piani a causa di un’esplosione. Tre sono le persone estratte dalle macerie, disperso, invece, un bambino di 4 anni. Sul posto ci sono volanti della polizia e vigili del fuoco. Il primo estratto, gravemente ustionato è in codice rosso. Grave anche la donna che è stata trasportata al Cto di Torino. Una terza persona ha invece riportato lievi escoriazioni e contusioni. I cinque sarebbero, tre uomini, una donna e appunto un minore. Squadre usar (urban search and rescue) e cinofili sono al lavoro. Il nucleo Nbcr controlla possibili fughe di gas. Naif, un operaio che stava lavorando in strada del Bramafame, è stato il primo a prestare i soccorsi e si è ferito a una gamba: “Ho sentito un’esplosione, pensavo fosse scoppiata una bomba. Io ho visto una persona sola, era ustionato”.













