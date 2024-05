QUALIANO, L’ARRESTO DI D’AUSILIO IL TIK TOKER E QUEL PRECEDENTE DEI CONTROLLI IN UN ALTRO NEGOZIO

376 Visite

Ha destato scalpore, oggi, l’arresto del noto commerciante tik toker D’Ausilio, meglio noto come “Alfredo ‘o chiatto”. In tanti si sono lamentati degli scarsi controlli nelle attività commerciali e dei danni, che gli operatori commerciali non corretti, fanno anche a chi invece rispetta le regole.

Per quanto riguarda D’Ausilio, c’è da sottolineare che non è la prima volta che le sue attività, comunque da lui gestite o riconducibili, finiscono nel mirino delle forze dell’ordine: meno di dieci anni fa – secondo quanto evidenziato da alcuni amministratori locali – l’ufficio Suap del Comune dispose la chiusura (per mancanza del certificato di agibilità) di un negozio di frutta e verdura. D’Ausilio, dopo la notifica del provvedimento amministrativo, si recò in municipio e diede vita a una plateale protesta.













