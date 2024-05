Roland Garros, Sinner batte in scioltezza anche Kotov

116 Visite

Battuti con un netto 3-0 l’americano Eubanks (6-3 6-3 6-4) e il francese Gasquet (6-4 6-2 6-4), Jannik Sinner suona la terza sinfonia consecutiva e con un altro 3-0 piega il russo Kotov conquistando gli ottavi Roland Garros. Dalla terra rossa parigina continuano ad arrivare segnali confortanti per il 22enne di San Candido, a rischio fino alla vigilia per l’infortunio all’anca destra che l’ha costretto a ritirarsi ai quarti a Madrid e saltare gli Internazionali d’Italia. Contro Kotov un triplo 6-4 in 2 ore e mezza di gioco, un controllo assoluto dell’incontro con una sola palla break concessa. Ora l’attesa del match tra Moutet e Ofner per capire chi sarà il prossimo avversario.













