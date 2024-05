Tre ragazzi travolti dalla piena del fiume: l’ultimo abbraccio

286 Visite

Tre giovani, due ragazze e un ragazzo, sono stati travolti dalla piena del fiume Natisone a seguito delle forti piogge in Friuli Venezia Giulia. Al momento i vigili del fuoco di Udine sono impegnati nelle ricerche, supportati dagli specialisti fluviali e sommozzatori. Mentre sono rientrati alla base gli elicotteri impiegati per le perlustrazioni. I tre dispersi erano stati avvistati su un isolotto del fiume Natisone nei pressi di Premariacco in strada di Ipplis. Uno di loro aveva lanciato l’allarme con il telefono.

La Sores (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) del 118 del Friuli Venezia Giulia ha sottolineato in una nota che i ragazzi “sono in pericolo anche perché il livello dell’acqua è in rapida salita”. I tre potrebbero essere stati trascinati dalla corrente del fiume in piena. Sul posto i Vigili del Fuoco, l’elisoccorso, i Carabinieri di Udine e Cividale.













