Quando inizia la scuola: il calendario regione per regione

Conto alla rovescia per il ritorno in classe degli studenti per il nuovo anno scolastico. Già il 6 settembre gli studenti altoatesini torneranno fra i banchi. Poi li seguiranno gli alunni delle altre Regioni. La campanella suonerà più tardi (il 20 settembre) per gli alunni di Calabria e Puglia.

Grazie alla delega che spetta alle Regioni, ogni ente ha potuto programmare una propria ripartenza. Dopo Bolzano sarà la volta di Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Umbria, provincia autonoma di Trento e Valle d’Aosta che hanno previsto il primo ingresso a scuola per il 13 settembre. Ragazzi sui banchi dal 14 settembre, invece, in Sardegna.

Due giorni dopo, il 15 settembre, la campanella suonerà per gli studenti di Toscana, Molise, Campania, Liguria e Marche. Mentre il giorno dopo, il 16 settembre, toccherà ad alunni e docenti del Friuli Venezia Giulia e Sicilia. A chiudere il calendario di ripresa per l’anno scolastico 2021/20212 saranno Calabria e Puglia (20 settembre).

Nell’ambito dei provvedimenti di autonomia, alcune Regioni, però, hanno diversificato la ripresa della scuola, con calendari separati per i vari gradi di scuola, come nel caso del Veneto che ha scelto di partire con primarie e medie il 13 settembre, mentre le superiori potranno aspettare fino al 16.

Quando si ritorna a scuola? Le date regione per regione

Alto Adige 6 settembre

Abruzzo 13 settembre

Basilicata 13 settembre

Calabria 20 settembre

Campania 15 settembre

Emilia Romagna 13 settembre

Friuli Venezia Giulia 16 settembre

Lazio 13 settembre

Lombardia 13 settembre

Liguria 15 settembre

Marche 15 settembre

Molise 15 settembre

Piemonte 13 settembre

Puglia 20 settembre

Sardegna: 14 settembre

Sicilia 16 settembre

Toscana 15 settembre

Trentino 13 settembre

Umbria 13 settembre

Valle d’Aosta 13 settembre

Veneto 13 settembre

La data proposta dal Ministero: 13 settembre













