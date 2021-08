MARANO, DA 24 ORE SENZA UN FILO D’ACQUA IN TANTE ZONE. UN’ANZIANA: “NON CE LA FACCIAMO PIU'”

401 Visite

La crisi idrica non dà tregua in tante zone di Marano. Da 24 ore rubinetti a secco in molti punti del centro storico e dal Comune, retto dai commissari straordinari, nemmeno uno straccio di informazione. Niente aiuti, niente notizie, deve pensarci Terranostranews. I problemi sono noti: falle agli impianti, furti d’acqua e tanto altro. Ma i cittadini sono stremati, specie con queste temperature. Ma nessuno si degna di informare una persona. Il Comune vive il momento più triste e basso della propria storia. E’ ora che i cittadini, anziché lagnarsi solo sui social, scendano finalmente in strada.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS