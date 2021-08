Afghanistan, giovane calciatore muore cadendo dall’aereo a Kabul

183 Visite

Tra i morti all’aeroporto di Kabul c’è anche Zaki Anwari, una delle giovani promesse del pallone afghano. Il giovane, 19 anni è morto cadendo dall’aereo militare statunitense C-17 a cui si era aggrappato per fuggire. Zaki era in cerca di un futuro migliore in America, come le altre vittime di questa tragedia. A confermarlo è stata la “General Directorate of Physical Educatio & Sport’s dell’Afghanistan“: “Stava cercando di lasciare il paese come centinaia di altri giovani del suo paese. E’ caduto dall’aereo militare americano e ha perso la vita“.













