Marano, la voce del cittadino: “Ripetute perdite d’acqua in via Vallesana”

223 Visite

Una situazione che ormai va avanti da settimane e che sta diventando sempre più insostenibile: le continue perdite d’acqua stradali nel Comune di Marano. Nella zona di via Vallesana questo problema sembra non avere una soluzione definitiva. Ecco quanto ci segnala un nostro lettore: “Ogni due settimane si ripete la stessa scena: sul manto stradale compare una perdita d’acqua che velocemente si espande. Queste perdite sono frequentissime e si verificano sempre negli stessi punti. Oltre all’enorme spreco d’acqua pubblica viviamo il disagio quotidiano di avere strade continuamente allagate“. Un altro lettore, invece, ci segnala un’altra perdita idrica, sempre nella stessa zona: “C’è una perdita idrica di fronte al panificio (vicino al cimitero) da oltre tre mesi“. I cittadini, inoltre, dichiarano di essere stufi della situazione e sperano in una gestione seria del problema che porti a una soluzione immediata e definitiva.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS