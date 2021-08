Preso a Dubai il super latitante Raffaele Imperiale. Era nell’elenco dei super ricercati

818 Visite

È stato tratto in arresto a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, lo scorso 4 agosto, il

narcotrafficante Raffaele IMPERIALE, considerato uno dei latitanti più pericolosi e da

tempo protagonista di massimo livello del traffico internazionale di stupefacenti e del

riciclaggio di denaro.

L’arresto è avvenuto nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di

Napoli e condotte dal GICO di Napoli e dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli, con

il supporto dei Servizi Centrali della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.

L’arresto eseguito dalle Autorità di Dubai concretizza gli sforzi di un’intensa attività di

cooperazione internazionale Giudiziaria e di Polizia svolta dal Ministero di Giustizia, dal

Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, anche attraverso le Agenzie di

Interpol ed Europol.

Raffaele IMPERIALE è collocato ai primi posti dell’elenco dei latitanti di massima

pericolosità della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Nato a Castellammare di Stabia il 24 ottobre 1974, inizialmente noto agli inquirenti come

Lello di Ponte Persica, frazione del medesimo comune partenopeo, è stato capace di

costruire un imponente network di trafficanti internazionali, in particolare di cocaina.

L’attività di brokeraggio internazionale ed il rapporto d’affari con la criminalità organizzata

partenopea sono stati cristallizzati nella prima decade del 2000, quando sono stati

documentati contatti con camorristi del clan Di Lauro di Secondigliano, tra cui AMATO Elio

ed OREFICE Antonio. Tale legame è sopravvissuto alla scissione degli Amato dai Di

Lauro.

Nel corso degli anni sono stati numerosi gli arresti ed i sequestri che hanno colpito

l’organizzazione di IMPERIALE: tra questi si ricorda il maxi-sequestro di 1.330 kg di

cocaina avvenuto a Parigi il 20 settembre 2013, quando nell’occasione è stato tratto in

arresto il fedelissimo APREA Vincenzo, al quale era stato affidato il compito di

sovrintendere all’importazione dello stupefacente proveniente con volo di linea Air France

da Caracas in Venezuela.

Il patrimonio illecitamente accumulato gli ha permesso di acquistare sul mercato nero due

dipinti di Van Gogh di valore inestimabile, rubati nel 2002 ad Amsterdam in Olanda e

ritrovati dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli in una

vecchia villa a Castellamare di Stabia nel 2016.

Il 22 gennaio 2021 IMPERIALE ha rilasciato un’intervista al giornale “Il Mattino”

dichiarandosi estraneo alla vicenda, asserendo di aver comprato i preziosissimi quadri in

quanto appassionato di Arte.

Il Ministero di Giustizia sta perfezionando in questo periodo le intese per completare la

procedura di estradizione in tempi brevi.

Questo comunicato è rilasciato su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli.













