Casamicciola, sequestrato ripetitore Tim, il sindaco: “La salute è priorità, non si deroga”

Stop all’installazione del ripetitore Tim in via Pio Monte della Misericordia. I lavori erano già stati sospesi nel pomeriggio di ieri ma sono ripresi questa mattina alle prime luci dell’alba, tra la rabbia di alcuni residenti della zona che hanno anche inscenato un blocco stradale. Il sindaco Giovan Battista Castagna ha chiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine: sul posto sono giunti polizia e carabinieri, poi gli uomini della polizia municipale – guidati dal comandante Giovanni Mattera – che hanno provveduto a porre sotto sequestro la struttura. Il primo cittadino ha avuto anche un contatto telefonico con i responsabili del colosso della telefonia, ribadendo la linea dura dell’amministrazione e il fatto che non si procederà ad alcuna installazione. «Ho spiegato a chiare lettere che la struttura dovrà essere rimossa, altrimenti lo faremo noi. Quando di mezzo c’è la salute c’è poco da discutere e soprattutto non si deroga». Castagna è un fiume in piena e aggiunge: «In questa vicenda le maggiori responsabilità non le attribuisco alla Tim, che legittimamente ha deciso di fittare un terreno, ma a chi lo ha ceduto in fitto, incurante del danno che potesse cagionare alla collettività».













