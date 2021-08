Marano, cani randagi in zona San Marco: cosa fanno l’Asl e le associazioni?

246 Visite

“Ci sono tantissimi cagnolini vicino la mia abitazione, nel terreno di fronte alla rotonda di via San Marco, a Marano. Si tratta di cuccioli piccoli. Ho contattato anche l’associazione Oipa, la quale legge i mie messaggi, ma non mi risponde. Mi dispiace vedere quei cuccioli tutti soli. Se qualcuno può aiutarmi a fare qualcosa mi farebbe davvero piacere“. Non potevamo non notare il post di Angela, diffuso nel gruppo Facebook Marano di Napoli Oggi, che ha sollevato tantissimi commenti.

Quello dei cani randagi nella zona di San Marco è un problema che va avanti da tempo. In molti raccontano della loro esperienza negativa con l’Asl del territorio. “L’Asl non fa un bel niente, all’epoca è stata creata proprio per prendere randagi e sterilizzare, adesso se ne fregano e bisogna portarli di persona. Ho le stesso problema coi miei gatti“, scrive Imma. “Dovrebbero sterilizzare e non tenere ambulatori privati per far sì che andiamo da loro per pagare“, continua Roxana Amalia.

La discussione si fa più accesa e non mancano critiche anche nei confronti dell’associazione Oipa. “Nessuna risposta da parte di Oipa, sono passate settimane. Lo stesso dicasi per la protezione animale Ampa. Prendono solo soldi e cani che dicono loro. Tempo fa mi rivolsi per un cane maltrattato, ma non ho ricevuto aiuto“, queste le parole di Anna.

“Ogni volta che ho chiesto aiuto a Oipa me l’hanno negato. L’unica osa da fare è cercare di sistemare i cuccioli a spese proprie con l’aiuto di qualche volontario“, scrive rassegnato Michele. Mario, invece, chiarisce: “L’Oipa vuole le donazioni e i 5×1000. I cani non li accetta“.

Insomma, la discussione continua e diviene man mano sempre più accesa e non sembra giungere ad una risoluzione del fenomeno del randagismo sempre più frequente nel nostro territorio.

Chiunque volesse aiutare Angela o fornire chiarimenti al riguardo può contattare anche la redazione di Terranostranews.













