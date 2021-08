143 Visite

Non si fermano gli incendi in Calabria. C’è un altro morto a Grotteria, in provincia di Reggio Calabria. Un uomo di 77 anni ha perso la vita a causa delle ustioni mentre stava tentando di fermare le fiamme che nel suo casolare stavano distruggendo il ricovero per animali. La settimana scorsa in Calabria erano morti un uom e una donna in un uliveto. In Algeria le vittime sono 65.













