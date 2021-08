Asl Napoli 3 Sud: da domani vaccini agli adolescenti senza prenotazione

Cari concittadini, secondo le ultime indicazioni, da domani sarà possibile vaccinare gli adolescenti tra i 12 e i 18 anni, senza prenotazione, presso gli hub vaccinali. Anche per quel che riguarda il nostro Distretto naturalmente (San Giorgio a Cremano e San Sebastiano al Vesuvio), medici e infermieri della Asl Na 3 Sud, somministreranno presso il polo in via Mazzini, il vaccino Pfizer e Moderna ai minori, accompagnati dai genitori e ai 18enni; tutti muniti di codice fiscale e adesione in piattaforma. Resta inteso quindi che é comunque necessario aderire alla piattaforma regionale Soresa; mentre per ricevere la prima inoculazione, non è necessario attendere la mail con la prenotazione ma basterà recarsi dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 20.00 presso il centro vaccinale, in via Mazzini. Fondamentali per questa fase di immunizzazione degli adolescenti, saranno i medici di base e i pediatri di libera scelta che collaboreranno intensamente per favorire questa accelerata alla campagna vaccinale. Lo sguardo va alla ripresa della scuola in presenza; un obiettivo che rende fondamentale procedere con la vaccinazione di questa fascia d’età per iniziare l’anno scolastico nella massima sicurezza.