Marano, Socrate-Mallardo: risolto l’annoso problema del frangisole

Risolto l’annoso problema dei frangisole alla Socrate-Mallardo. Erano anni che il Dirigente Scolastico chiedeva all’ente comunale proprietario dello stabile scolastico un intervento capace di rendere le lezioni degli alunni meno disagiate per l’esposizione al sole d’estate e la pioggia d’inverno. Richiesta rimasta sempre inevasa vuoi per mancanza di fondi, vuoi perché questo tipo di intervento era percepito di semplice maquillage e non necessario. Nel frattempo gli alunni continuavano a studiare d’estate sotto la pressa di un sole cocente e d’inverno con le finestre che trasudavano acqua. La Preside Prof. ssa Teresa Formichella non si dava per vinta come é suo solito fare quando in gioco é il benessere degli alunni, quindi chiedeva ovunque e a chiunque come risolvere il problema. Fin quando un giorno l’on. Caso informò la Preside che il movimento 5 Stelle avevano bandito un concorso per progetti migliorativi delle strutture scolastiche, il Dirigente Scolastico fu invitato a nozze e subito aderì al bando. Il progetto fu redatto dal Prof dell’istituto Vaccaro Luigi architetto ( senza parcella).

Dopo alcuni mesi giunse la notizia che la Socrate-Mallardo era stata individuata vincitrice di 20 mila euro. Subito fu avviato l’iter per poter affidare ed effettuare i lavori per l’installazione dei frangisole, direttore dei lavori l’architetto Vaccaro. Ancora una volta la testardaggine della Preside ha avuto la meglio su una burocrazia farraginosa e non a misura d’uomo, grazie anche all’intervento delle stelle giunte per “caso” e il problema frangisole è stato risolto.

Michele Izzo













