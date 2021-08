Sexcetera, le posizioni sessuali più fattibili e selvagge

191 Visite

Il missionario confuso

La posizione sessuale del missionario è la più classica delle classiche. Considerata particolarmente noiosa, ciclicamente vengono suggerite varianti. Nella sua versione “confusa”, i partner si posizionano come al solito, con qualche differenza che riguarda chi sta sotto. Chi è sotto (e viene penetrato), può provare a tenere le gambe tese a forma di V; oppure sollevare e incrociare le gambe intorno al partner. Ancora, può alzare le gambe e appoggiarle sulle spalle del partner che sta penetrando.

Come sempre, un altro trucco che rende ulteriormente piccante la posizione del missionario è usare un cuscino dietro il bacino di chi sta sotto. Tutti gli esperti assicurano che il cuscino e la diversa posizione delle gambe potrebbe trasformare il missionario nella posizione più avventurosa per quel che riguarda l’angolazione e la profondità di penetrazione.

Per di più, tutte queste varianti sono funzionali anche per il sesso anale.

Quattro sul pavimento

La posizione della cowgirl al contrario (cioè, di spalle al partner che penetra) è già di suo una variante rispetto alle più comuni. Questa ne è un ulteriore sviluppo.

Il partner penetrante si siede su una sedia o sul divano, mentre l’altro assume la posizione da cowgirl al contrario (cioè cavalca il partner dandogli le spalle), poi dovrebbe sporgersi completamente in avanti finché le sue mani non poggiano sul pavimento.

Se la partner è particolarmente atletica, potreste cominciare nella classica posizione da cowgirl, poi lei può iniziare a inarcarsi lentamente all’indietro, fino a quando le sue mani toccano il pavimento dietro di loro in una posizione simile a un ponte.

Secondo gli esperti, questa posizione consente una penetrazione extra profonda della donna e ne stimola il punto G.

Variante tantrica della cowgirl al contrario

Se vuoi provare una versione più selvaggia della posizione della cowgirl al contrario, vai…piano.

In questa variante tantrica, dovresti sdraiarti sul letto, lasciando però le gambe a penzoloni. Lei dovrebbe montarti sopra dandoti le spalle, ma anziché rimanere eretta, dovrebbe appoggiarsi completamente a te, all’indietro.

Gli esperti affermando che questa posizione è ottima per la stimolazione del punto G e consente un facile accesso al clitoride e di palpare il seno. La posizione si presta anche per un maggior contatto e intimità.

Dirty Dancing

In questo caso, il film con Patrick Swayze non c’entra niente ma… un poco sì, nel senso che questa posizione ricorda qualche mossa di ballo particolarmente sexy. Entrambi i partner stanno uno di fronte all’altro.

Il partner penetrante si appoggia su una superficie dura per il supporto (tipo il muro) e lei si mette a cavalcioni su una o entrambe le gambe attorno al partner. Certo, questa posizione viene meglio se i partner non hanno troppa differenza d’altezza, ma è comunque una posizione da provare, soprattutto negli spazi piccoli e stretti come i bagni pubblici e/o quelli di aerei, treni, etc.

Hogtie

Il nome di questa posizione deriva da una pratica eseguita sugli animali e consiste nel renderli inoffensivi legandoli a tutti e quattro gli arti. È anche una posizione che strizza l’occhio al bondage e al BSDM. Lei (o il partner da penetrare) giace a pancia in giù e tu le leghi caviglie e braccia dietro la schiena in modo che tutti e quattro gli arti siano legati insieme. Assicurati che i lacci non siano troppo stretti o rischi di interrompere la circolazione del sangue alle estremità.

Una volta legata, puoi penetrarla: diciamo che così – o anche nella variante a X, quindi con polsi e caviglie legate ciascuna a un angolo del letto – sono un buon modo per sperimentare qualche pratica più estrema. Ovviamente, il tutto dev’essere consensuale e facile da slegare.

La curva da dietro

Un po’ doggy style, un po’ “famolo sul tavolo della cucina” (o del salotto, o sulla scrivania, o ciò che volete): entrambi i partner sono in piedi, davanti a una superficie robusta. Lei si china, sporgendosi sul tavolo e tu la penetri da dietro.\

Gli esperti suggeriscono questa posizione perché consente una penetrazione profonda e perché mentre la penetri lei può stimolarsi il clitoride, avendo le mani libere. Inoltre, può andare bene anche per il sesso anale.













