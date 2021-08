Visita il Museo di Capodimonte con il green pass. Cinque mostre e una collezione tra le più importanti d’Europa in totale sicurezza

Un modo semplice e sicuro per ammirare Warhol e Caravaggio, Masaccio e Bellini, Parmigianino e Tiziano e visitare le cinque mostre in corso: Raffaello a Capodimonte: l’officina dell’artista, Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica, Diego Cibelli. L’Arte del Danzare assieme, Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità e Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli, mostra che nei giorni di venerdì, sabato e domenica (dalle ore 10 alle ore 16 con ingresso gratuito) apre anche gli spazi dello storico Cellaio nel Real Bosco con le opere in ceramica dell’artista e la Chiesa di San Gennaro, da poco restituita al pubblico, con uno spettacolare intervento decorativo globale di Calatrava.

Un’offerta imperdibile per turisti e residenti che potranno immergersi tra i grandi capolavori dell’arte e poi trovare riparo dalla calura estiva tra i viali del Giardino Tardo-Barocco o all’ombra degli alberi secolari del Giardino cino-inglese, tra il canforo secolare o le magnolie.

Per il Real Bosco di Capodimonte non è richiesto il green pass.

Le operazioni di verifica del Qr code sul proprio green pass in biglietteria richiedono pochi minuti e aggiungono tranquillità a un percorso di visita in piena sicurezza nel rispetto del protocollo anti-Covid (misurazione della temperatura all’ingresso, obbligo di indossare la mascherina, distanziamento fisico nelle sale e presenza di gel igienizzanti lungo il percorso). Il personale dedicato utilizzerà esclusivamente l’app governativa “Verifica C-19”, che rispetta la normativa sulla privacy.

Per maggiori informazioni sul green pass consultare il sito www.dgc.gov.it.