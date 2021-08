Messi via da Barcellona. Chi lo prenderà? City o Psg?

76 Visite

Il calciatore argentino Lionel Messi lascerà il Barcellona, l’unica squadra in cui ha giocato in carriera, dopo ventuno anni. Lo ha annunciato venerdì sera il club catalano con un comunicato in cui ha scritto: «Nonostante le parti abbiano raggiunto un accordo e la chiara intenzione di firmare un nuovo contratto oggi stesso, questo non può più accadere a causa dei regolamenti della Liga spagnola sulla registrazione dei giocatori». Dove finirà? Psg o al City?













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS