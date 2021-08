REGIONE, PIANO PER LA RICOSTRUZIONE NELL’ISOLA D’ISCHIA: SI ENTRA NELLA FASE OPERATIVA

52 Visite

Ieri è stato presentato dal Vice Presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, e dall’Assessore al Governo del Territorio Bruno Discepolo, il Documento preliminare ai sindaci dei tre comuni coinvolti dal sisma del 2017, Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, anche alla presenza del Commissario per la Ricostruzione Carlo Schilardi, dei rappresentanti della Soprintendenza della Città Metropolitana, del Segretariato Regionale del MIC, e dei rappresentanti dei comitati dei terremotati.

Il gruppo di progettazione, incardinato presso la Direzione Generale di Governo del Territorio, ha completato nei giorni scorso un articolato lavoro di predisposizione e aggiornamento del quadro conoscitivo e di elaborazione della proposta di perimetrazione ai fini dell’attività di ricostruzione nei territori e nelle aree danneggiate dagli eventi sismici.

Il Piano di Ricostruzione dell’isola di Ischia si propone come momento di raccordo tra il livello di pianificazione territoriale e paesaggistica e quella urbanistica attualmente in corso da parte delle Amministrazioni comunali. I Sindaci e gli altri rappresentanti delle istituzioni presenti all’incontro hanno manifestato il loro apprezzamento per il lavoro sin qui svolto e per il metodo innovativo e partecipativo avanzato dalla Regione Campania.

Il confronto proseguirà sulla base dell’approfondimento della documentazione presentata.













