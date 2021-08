Campania, Angela Della Pia lascia la giovanile di Fi per entrare in Lega Giovani come responsabile del comitato del Referendum Giustizia

94 Visite

Il coordinatore regionale della Lega Giovani Campania Nicholas Esposito ha provveduto a nominare in data odierna Angela Della Pia come responsabile regionale giovanile del comitato per il sostegno al Referendum sulla Giustizia.

“Sicuri delle sue capacità, abbiamo fatto questa scelta per affidare a una ragazza competente il compito di diffondere tra i giovani le ragioni del sostegno al Referendum sulla Giustizia“, dichiara il coordinatore regionale dei giovani della Lega.

Angela della Pia ha dichiarato che “Il nostro Paese sta vivendo una fase di ripartenza e quindi sono necessari strumenti e azioni che ci permettano di superare uscire dal vortice di una giustizia sbilanciata politicamente. Votare i sei quesiti del referendum è un diritto e dovere per liberare il Paese dalla malagiustizia. Per questo motivo sono onorata di accettare questo incarico e di poter contribuire con la mia esperienza ad una campagna referendaria che può segnare una svolta. Fino a pochi mesi fa Della Pia ricopriva il ruolo di coordinatrice cittadina di Napoli della giovanile di Forza Italia.













