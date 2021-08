255 Visite

A Lettere, in via nuova Depugliano, verso le 22 sono stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco che hanno attinto mortalmente Domenico Giordano, nato a Lettere 2.9.1947 (incensurato) a bordo della sua Renault Clio. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Castellammare di Stabia. Dinamica TUTTA da chiarire. Domani sapremo dare ulteriori dettagli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS