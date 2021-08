L’inchiesta della Procura: “L’Asl Napoli 1 è un comitato d’affari. Appalti ad amici in cambio di voti”

Lo stabile e consolidato sodalizio che agisce nelle stanze della Asl Napoli, un sodalizio in grado di incidere sulle scelte amministrative, sui rapporti con le ditte appaltatrici di servizi di straordinaria utilità: un gruppo di potere capace di veicolare proroghe, di incidere su conguagli, di condizionare commesse, finendo addirittura per vanificare (o ammorbidire) controlli messi in campo dalla stessa Asl o dai carabinieri del Nas. È questo lo scenario che emerge dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli. Appalti ad amici, regali in cambio di voti. Si indaga a tutto spiano e sul registro degli indagati ci sono già diversi indagati: otto una settimana fa, tra medici e direttori di centri diagnostici. Ma l’inchiesta lambisce anche la politica. Presto nuovi sviluppi.