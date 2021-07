Movida a Napoli: emessi 22 DACUR tra il 2020 e 2021

160 Visite

Tra il 2020 e il 2021 il Questore di Napoli ha emesso sei provvedimenti di Divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, ex art. 13 del D.L. 14/2017, come recentemente modificato dal D.L. 130/2020, nei confronti di 8 napoletani tra i 18 e i 42 anni segnalati per reati in materia di stupefacenti; gli otto, infatti, negli ultimi due anni si sono resi responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti in largo San Giovanni Maggiore, via Medina e piazza Bellini, zone del centro storico frequentate da molti giovani e caratterizzate da una elevata concentrazione di esercizi pubblici.

Inoltre, sono stati emessi quattordici provvedimenti di Divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento ex art. 13bis del D.L. 14/2017, come recentemente modificato dal D.L. 30/2020, nei confronti di 14 persone tra i 16 e i 42 anni, di cui uno straniero, che negli ultimi due anni si sono rese responsabili di disordini avvenuti in pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento o per delitti contro la persona nella zona dei baretti di Chiaia, via Partenope, largo San Giovanni Maggiore, piazza Bellini, via Rossini, piazza Quattro Giornate, corso Garibaldi a Portici e al porto di Ischia.

Tali provvedimenti, istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, prevedono il divieto di accedere ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento ubicati nelle zone degli avvenimenti e nelle strade adiacenti nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi e dei locali delle aree interessate.













