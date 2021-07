Disagi alle poste di Marano: code, caldo, malori e bancomat in tilt

765 Visite

Si attende all’esterno, ma col caldo torrido gli anziani soffrono. Intendiamoci il problema esiste da diverso tempo. Oggi il caso è scoppiato anche per via dell’ondata di calore, che ha messo in difficoltà tanti anziani e non solo. Stiamo parlando delle lunghissime code all’aperto, dinanzi agli uffici postali di Marano.

La peggiore, quella di oggi, dove, a causa delle lunghe attese, si sono registrati anche dei malori. Ed è sufficiente la foto pubblicata qui in alto per chiarire la pesantezza della situazione. Il problema scaturisce (in parte), dal dovuto rispetto delle misure di contenimento del virus.

Inoltre, gli utenti sono incappati in un altro spiacevole disservizio, spesso frequente. In tanti hanno provato a prelevare dallo sportello esterno, ma la scena, per tutti, è stata molto simile e del tutto paradossale. Inserendo scheda e codice, infatti, l’operazione procedeva, compresa la digitazione della somma richiesta. Ma come atto finale la scheda non usciva, e non uscivano neanche le somme richieste. Solo una scritta: “Sportello momentaneamente fuori servizio“. Inevitabile il nervosismo dei maranesi. Di chi la responsabilità?













