Qualiano, canoni di locazione: ottenuto il contributo economico per altri 39 cittadini

Come precedentemente comunicato, la Regione Campania ci ha concesso ulteriori somme e per questo, altri 39 cittadini hanno ottenuto il contributo economico. In 28 hanno già ricevuto un bonifico sul C/C.

Gli altri 11 – che non hanno fornito i dati bancari necessari per il bonifico – DA OGGI possono recarsi alla tesoreria comunale che provvederà a consegnargli l’assegno di cui sono risultati assegnatari.

Così il sindaco di Qualiano Raffaele de Leonardis.













