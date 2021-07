G20 Ambiente a Napoli, piazza del Plebiscito e Lungomare interdetti alla circolazione

150 Visite

Piazza del Plebiscito e il Lungomare interdetti alla circolazione (sia veicolare sia pedonale) per tre giorni, dal 21 al 23 luglio: la modifica alla circolazione fa parte del dispositivo messo in campo dalla Prefettura e istituito con ordinanza dal Comune di Napoli per il G20, che si terrà in città nei prossimi giorni.

Il Comune di Napoli ha determinato, con ordinanza dirigenziale, l’istituzione del dispositivo temporaneo di circolazione per il G20, in programma in città dal 20 al 23 luglio. Il dispositivo sarà in vigore a partire dalle prime ore del 20 luglio e fino alla sera del 23 luglio (o comunque fino a cessate esigenze). Confermata nel piano l’ipotesi di una maxi “zona rossa” interdetta alla circolazione e presidiata dalle forze dell’ordine da piazza Trieste e Trento fino al Lungomare, dove potrebbero alloggiare le delegazioni dei vari ministeri ospiti del G20.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS