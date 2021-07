“Mio marito operato al Cardarelli, che odissea!”. La denuncia di Serena

637 Visite

Mio marito è stato finalmente operato ieri venerdì dopo il ricovero del lunedì precedente (non entro nel merito delle motivazioni addotte per il ritardo non essendo io medico). La radiografia di controllo postoperatoria dovrebbe avvenire nell’arco al massimo di 24h, invece, per mancanza di ambulanze per il trasporto da un padiglione all’altro, si prevede che verrà effettuata tra lunedì e martedì! Senza parlare del compagno di stanza di mio marito, un ragazzino di 17 anni, senza la presenza dei genitori, operato 3 giorni prima, ancora in attesa0 della radiografia! Ma aspettiamo che si calcifichi male e dover rioperare? Vi ribadisco: mio marito è uno sportivo a livello agonistico, un danno permanente sarebbe la fine della sua carriera e VI RIBADISCO, PER QUESTO VI RITERRÒ DIRETTAMENTE RESPONSABILI!

Inoltre denuncio la pessima condotta del personale infermieristico. Donne anziane lasciate nelle proprie feci per ore al cambio turno! Mio marito, impossibilitato e immobilizzato a letto non è stato lavato una solo a volta! Neanche il viso! Nessuno si è chiesto se andasse di corpo e in che modo potesse fare! È stato lasciato con la schiena sul materasso in gomma perché NESSUNO gli aggiustava semplicemente il lenzuolo che si era spostato, il contatto con la gomma gli ha causato uno sfogo, che ho dovuto curare IO con una pomata, perché ne eravate sprovvisti! Il compagno di stanza di mio marito aveva la necessità dell’unica sedia a rotelle del reparto perché doveva andare in bagno, ma non era utilizzabile perché il caposala, aveva ben pensato di chiuderla nella sua stanza portando con sè le chiavi….All’uscita dalla sala operatoria, il letto ortopedico di mio marito era stato scambiato con quello tradizionale di un’altra degente, e ora lui si trova su un letto non adatto alla sua patologia. Volete che continui???? Perché posso continuare, ma ora ho premura di far uscire mio marito da lì! Una situazione di abbandono e di degrado e voi? Invece di tirarli fuori questo pazienti ve li tenete a patire perché non ci sono ambulanze? Vi intimo di trovare immediatamente una soluzione alternativa, altrimenti questa stessa mail sarà indirizzata agli organi di stampa e alla pubblica sicurezza.

Dottoressa Cuomo Serena













