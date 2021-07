Mugnano, “sgomberato dai vigili del fuoco” protesta davanti al municipio bloccando il traffico. La storia

708 Visite

Un uomo, giunto nei pressi del municipio a bordo della propria autovettura, ha fermato il mezzo proprio davanti agli uffici comunali. E’ sceso dall’auto e ha ripreso, con il proprio smartphone, le immagini della protesta. Bloccato il traffico veicolare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della municipale e i carabinieri della locale stazione. L’uomo sostiene di essere stato sgomberato sabato scorso dal suo appartamento per una perdita idrica. L’appartamento non sarebbe agibile. Lo sgombero è stato imposto dai vigili del fuoco. Ora dormirebbe in auto insieme con la moglie e figli e chiede pertanto un alloggio al Comune di Mugnano. Traffico in tilt in tutta la zona a ridosso del municipio. Gli amministratori comunali sono in attesa delle relazioni tecniche per stabilire la causa del danno, se è di competenza dell’ente o dei privati. Sono 8 le famiglie sgomberate sabato scorso.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS