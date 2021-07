Il piano di De Luca e i malumori di tanti genitori. “Stiamo preparando piano di vaccinazione per gli studenti”

72 Visite

“Prepareremo entro questa settimana un piano di vaccinazione straordinaria per la popolazione studentesca”. Ad annunciarlo è il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, a Benevento, dove si è recato per l’inaugurazione dell’hub vaccinale dedicato alle attività economiche e produttive dell’area Sannita. “Noi dobbiamo completare la vaccinazione sotto i 18 anni, utilizzare e sfruttare pienamente il mese di luglio perché se ci vacciniamo oggi facciamo la seconda dose prima di agosto. Ma soprattutto dall’ultima di agosto alla metà di settembre dobbiamo fare una campagna di vaccinazione di massa, oppure le scuole non possono aprire” evidenzia l’ex sindaco di Salerno.













