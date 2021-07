Interdittive antimafia, ecco i nomi delle aziende colpite nei giorni scorsi: c’è anche Autopark di Marano

1.025 Visite

Sono state notificate (via Pec) alle aziende interessate le interdittive antimafia, 22 in totale, emanate la scorsa settimana dalla prefettura di Napoli. Nel lungo elenco figurano la Autopark Ceko e Autopark P.C. di Marano (concessionario autovetture), ubicati in via Corree di Sopra-via Padreterno, riconducibile alla famiglia Polverino. E ancora la ditta Gioma srl, la Immobiliare Giocar (sempre Polverino), la St Immobiliare di Frattaminore, la Drp, impresa edile con sede a Giugliano. I nomi delle altre aziende stoppate dalla prefettura saranno comunicate nelle prossime ore. I provvedimenti interdittivi possono essere impugnati in sede di giustizia amministrativa.













