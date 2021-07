297 Visite

Papa Francesco è al ricoverato al Gemelli di Roma per sottoporsi a un intervento chirurgico. Si tratta di un intervento programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Come riferisce la Sala Stampa vaticana, l’operazione sarà eseguita dal prof. Sergio Alfieri. Al termine dell’intervento verrà diramato un nuovo bollettino medico.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS