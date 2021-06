Napoli, centri vaccinali ormai deserti e la Regione punta sulle farmacie

Hub vaccinali pressoché deserti ieri a Napoli: i centri alla Mostra d’Oltremare e all’Hangar Avio 2 di Atitech sono stati gli unici a rimanere in funzione dopo un fine settimana caratterizzato dalla scarsa affluenza. Si conferma il trend in calo nonostante l’emergenza della variante Delta. La sollecitazione ad aderire alla campagna vaccinale prenotandosi sulla piattaforma regionale continua ad ottenere tiepide risposte. Anche in provincia non va meglio, la Regione, pertanto, ora punta sulle farmacie.