Salernitana, la Figc non è convinta: a rischio il salto in A, Lotito corre ai ripari

Non tutto, ma comunque molto da rifare. La Federcalcio ha bocciato la soluzione predisposta da Lotito per evitare la doppia proprietà, vietata dalle Norme Federali, dopo la promozione in serie A della Salernitana. La relazione dei legali non respinge il trust in sé, ma il modo con cui è stato costruito. Che a differenza di quanto richiesto, non viene reputato blind, cieco, la parola passepartout indispensabile per il via libera. In sintesi: così com’è stato pensato il trust non assicura la necessaria indipendenza. Non basta la dismissione delle quote, questo dice la Figc, ma bisogna dare la garanzia della “soluzione ed insussistenza di qualsivoglia legame diretto e indiretto” tra gli organi del trust e la Salernitana, da un lato, e le “disponenti”, la Lazio e la vecchia proprietà (formata dalle due società, la Omnia Service e la Morgenstern, che fanno capo a Enrico Lotito e Marco Mezzaroma, figlio e cognato del numero uno del club biancoceleste), dall’altro. Il documento fissa un vero e proprio ultimatum: si dovranno predisporre le necessarie modifiche entro le 20 di sabato 3 luglio. E soprattutto, entro mercoledì 7, il Consiglio federale dovrà improrogabilmente pronunciarsi. La tempistica è quella dell’articolo 16 bis delle Noif e non dei controlli Covisoc. Come dire: ora il tempo non corre, vola.













