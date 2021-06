Spari nei pressi degli scavi di Pompei. Un uomo voleva intimidire la moglie dalla quale si sta separando

100 Visite

Pochi minuti fa un uomo, probabilmente per intimidire la moglie dalla quale si sta separando, ha esploso due colpi di pistola a salve all’interno di un ristorante dove lavora la donna. Il ristorante è in Via Plinio, a due passi dall’ingresso “porta Marina Inferiore” del parco archeologico di Pompei. nessun ferito, nessun danno. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata stanno indagando per rintracciare l’uomo e definire le sue eventuali responsabilità.













