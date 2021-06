Calvizzano, stasera disinfestazione adulticida e disinfezione delle strade cittadine

IL SINDACO AVVERTE LA CITTADINANZA: PREVISTO PER STASERA 22 GIUGNO DALLE ORE 23:00 UN INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA E DISINFEZIONE DELLE STRADE CITTADINE.

Il Comune di Calvizzano in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 2 Nord per il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica effettuerà un trattamento di disinfestazione adulticida e di disinfezione delle strade cittadine. Gli interventi sull’intero territorio comunale saranno effettuati stasera 22 giugno in orario diurno dalle ore 23:00.