Lutto nel calcio italiano: è morto Giampiero Boniperti

Nato il 4 luglio del 1928 a Barengo, in provincia di Novara, Boniperti giocò alla Juventus tra il 1947 e il 1960. Inizialmente fu impiegato come ala destra ma in seguito fu spostato a centravanti, ruolo nel quale divenne uno dei migliori giocatori italiani dell’epoca, segnano in tutto 182 gol. La sua carriera da presidente durò vent’anni, ma nel 2006 dopo lo scandalo di Calciopoli fu richiamato dalla famiglia Agnelli e nominato presidente onorario della società.