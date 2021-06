Caos al Cardarelli, De Luca allerta gli altri ospedali

Tutti gli ospedali della città in aiuto del Cardarelli: Monaldi e Cto (Azienda dei Colli), policlinico Federico II, quello dell’Università Vanvitelli (divaricato tra via Pansini e Centro storico) e anche l’Istituto Pascale, dovranno, fino al superamento dell’attuale fase critica, garantire quotidianamente la disponibilità di almeno 5 posti letto di area medica per ciascuna azienda ospedaliera. Degenze da mettere a disposizione del Cardarelli. Lo scrive Il Mattino di Napoli.