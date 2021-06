Il giallo dello scioglimento del Comune di Marano. Caso insiste, ma manca una nota ufficiale

453 Visite

E’ diventato un giallo la notizia dello scioglimento del Comune di Marano, lanciata nella serata di ieri dal deputato maranese Andrea Caso e riportata da numerosi organi di stampa, tra cui il nostro. Abbiamo a più riprese contattato il deputato, che fino alla tarda serata di ieri ha confermato la notizia dell’avvenuto scioglimento anche se della notizia non vi è traccia nel comunicato ufficiale del Consiglio dei Ministri che si è tenuto ieri.

Delle due l’una: o caso ha preso un “palo” enorme o la notizia è vera. Bisogna solo attendere per capire. Quel che è certo è che il Comune, come è noto a tutti, è comunque oggetto di una procedura che lo porterà – se non accaduto ieri – allo scioglimento.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS