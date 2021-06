Hospitality Management: un’eccellenza federiciana nel campo della formazione turistica

21 Visite

Innovazione, professionalità, competenze. Queste le parole chiave del Corso di Laurea

Triennale Sperimentale ad Orientamento Professionale in Hospitality Management

promosso dal Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli Studi

di Napoli Federico II. Il progetto formativo mira a fornire ai laureati competenze e

conoscenze nel campo del management delle imprese dell’ospitalità.

Si tratta di un settore che richiede la presenza di professionisti adeguatamente formati, che

abbiano competenze comunicative e digitali, che siano capaci di proporre esperienze

qualitativamente valide e di valorizzare le identità territoriali. Il Corso di Laurea in Hospitality

Management risponde, dunque, perfettamente alle esigenze delle imprese del turismo che

protendono sempre di più verso il digital e l’innovazione.

Con durata triennale, il Corso di Laurea è progettato con le aziende, attraverso cooperazioni

con partner nazionali e internazionali, leader nel settore del middle-management. Fra i

partner: Federalberghi, Unione Industriali Napoli, Hiton Hotels & Resort, Accor Hotels, Best

Western. Il Corso di Laurea vanta accordi internazionali con università prestigiose del

settore turistico fra cui: University College of Hospitality Management and Culinary Arts,

Mykolas Romeris University, Association of North America Higher Education International.

Gli studenti, nel corso del triennio, si approcceranno ad un programma di studio con corsi

caratterizzanti quali Economia Aziendale nello smart tourism, Ambiente e territorio, Cultura

gastronomica ed Etichal Food, Human Resources management e team building,

Management and Marketing of hospitality firms, Statistics and social media data analysis.

I corsi attivi sono accompagnati da attività laboratoriali le quali permettono di acquisire

competenze trasversali spendibili nella futura carriera professionale. Primo fra tutti il

Laboratorio di Inglese in collaborazione con CLA, per offrire ai futuri laureati skills

linguistiche e finalizzato al conseguimento della certificazione Cambridge. Ancora, il

Laboratorio B2B, il Laboratorio Hotel Basics (Operations) e lo Start Up Innovation Lab in

collaborazione con Campania NewSteel.

Il Corso di Laurea in Hospitality Management è rivolto ad un numero massimo di 50 studenti i quali dovranno superare una prova di ammissione, sulla base di un bando pubblicato sui siti ufficiali di Ateneo e del Corso di Laurea.

Il percorso formativo consente ai neolaureati di entrare, in maniera competitiva, a far parte

del mondo del middle-management e, nello specifico, in due macroaree dell’Hotel

Management e Food&Beverage Management.

L’Italia ha il bisogno di riconquistare la leadership nel settore del turismo e dell’ospitalità.

Soltanto una formazione universitaria adeguata, che sappia plasmare professionisti esperti,

elevare gli standard e valorizzare un territorio ricco di risorse e possibilità. Tutti elementi che

il Corso di Laurea in Hospitality Management, con ambizione e innovazione, si propone di

portare avanti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS