Comunali, Varriale (Moderati): “Bassolino comunista? Bene, ma rappresenta una piccola nicchia”

“Rispettiamo l’autorevolezza e la storia di Antonio Bassolino che ha apertamente dichiarato durante un suo comizio di essere un fervente comunista, ma Napoli oggi ha bisogno di più. Servono contributi molteplici per le sfide che attendono la città nei prossimi anni. A differenza di Bassolino, Gaetano Manfredi racchiude tutte le varie anime di centrosinistra, in particolare, anime Riformiste, Moderate e Civiche. Anime indispensabili per un Napoli moderna che guarda al futuro”.

Vincenzo Varriale, Segretario Regionale Moderati Campania.













