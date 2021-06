Napoli 2021, Maresca ai commercianti: «Istituiremo un Assessorato al Commercio e all’Artigianato. Nei prossimi giorni il programma»

86 Visite

Di Emiliano Caliendo

Napoli, 17 giugno– Il candidato a sindaco di Napoli, Catello Maresca, ha incontrato nel pomeriggio al Vomero, in un noto bar di via Bernini, la Federazione Commercio di Napoli e della Campania. L’associazione di categoria dei commercianti- che sta preparando un documento da presentare a luglio, con le proposte per la città in vista del 2026- e che in questi giorni sta incontrando tutti i candidati sindaci. Oggi ha dialogato con Maresca, attraverso il presidente della Federazione Commercio della Campania, Enzo Perrotta, insieme con i suoi associati, e l’avvocato Gaetano Brancaccio, della rete di associazioni civiche “Insieme per Napoli”.

“I commercianti necessitano di risposte concrete innanzitutto sulla vivibilità e la sicurezza”, ha dichiarato ai nostri microfoni Maresca. “Abbiamo parlato dell’istituzione di un apposito assessorato al commercio e all’artigianato, oltre che delle modalità di rilancio del settore, che passa da una maggiore attenzione da parte delle istituzioni, specialmente in un momento così complicato, reso difficile dalla pandemia. E’ stato un incontro programmatico e pragmatico allo stesso tempo, dove si è parlato di problemi reali”, ha aggiunto il magistrato in aspettativa.

Continua, dunque, la campagna di ascolto di Catello Maresca, che ha annunciato: “Presto presenteremo la nostra visione con un programma completo.” Agli avversari politici, su tutti il sindaco uscente, Luigi de Magistris, e chi a sinistra, come nel Pd napoletano, gli affibbia l’etichetta di candidato di Berlusconi o Salvini, replica scherzosamente: “Ormai sto pensando di scrivermi in fronte ‘candidato civico’.”













