Marano, il verde pubblico e le cose che i cittadini non sanno. Per migliorare il lavoro basterebbero alcuni accorgimenti, invece accadono strane cose

C’è qualcosa che non torna nelle operazioni di manutenzione del verde pubblico nel territorio di Marano. Qualcosa che vale la pena spiegare ai non addetti ai lavori e ai cittadini che spesso si lamentano senza conoscere i fatti. Punto primo: il Comune di Marano ha una ditta che opera in questo settore con apposito contratto sottoscritto con l’ente. La ditta, che cambia di volta in volta a seconda dell’appalto, dispone di cinque-sei operai, che ad ogni cambio societario usufruiscono del passaggio di cantiere. I cambi societari, in virtù degli appalti a cadenza annuale, producono effetti nefasti: ogni volta si perdono dai 30 giorni ai due mesi per completare l’iter burocratico e il risultato è che per settimane non si opera sul territorio. Gli operai sono pertanto costretti a recuperare il tempo perduto e ad eliminare sterpaglie di ogni genere nel frattempo accumulatesi. Chiariamo anche che non sono loro a decidere dove andare, ma ricevono (dagli uffici comunali) ogni giorno un ordine di servizio.

Dovrebbero, a norma di contratto, pulire solo cigli delle strade e invece, spesso e volentieri, gli si viene chiesto di ripulire sterpaglie che fuoriescono da aree private la cui competenza sarebbe, per l’appunto, del soggetto privato. Basterebbe un’ordinanza comunale per risparmiare tanti soldi e non dirottare gli operai laddove non dovrebbero operare.

Da qualche tempo anche la ditta Tekra, titolare dell’appalto per i rifiuti solidi urbani, esegue qualche intervento di pulizia del verde. E spesso accade, come pochi giorni fa nei pressi del cimitero, che la Tekra faccia il lavoro appena fatto in precedenza dagli operai della ditta contrattualizzata dal municipio.













