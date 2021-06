81 Visite

“È per Napoli che si vota e dunque è a Napoli, e non a Roma, che si decide chi deve essere il sindaco: una persona che sappia prendersi cura della vita quotidiana e capace di rappresentare i sentimenti e l’anima della città.”,

così Antonio Bassolino, candidato a sindaco di Napoli, in un post sul suo profilo Facebook.













