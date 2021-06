CANTALAMESSA (LEGA): “VISITA CONTE INUTILE PASSERELLA. FATTO DI PIÙ PER NAPOLI SALVINI IN POCHI MESI CHE L’EX PREMIER IN ANNI DI GOVERNO”

78 Visite

Napoli 15 giugno 2021 – La visita dell’ex premier Giuseppe Conte a Napoli è una inutile passerella che non convince né i 5s, oggi in piazza per contestare i vertici del movimento, né il PD che evita qualunque commento sulla inutile presenza se non per muovere critiche. La verità è che Conte non ha mai aiutato la città prima, quando era alla guida dell’esecutivo, non lo farà adesso da leader di un partito a pezzi. Basta vedere quante volte ha visitato la città in tre anni da primo ministro. Ha fatto molto di più Matteo Salvini da ministro dell’Interno e leader del primo partito d’Italia, con strumenti a contrasto della criminalità, stanziamenti per le nuove assunzioni nei corpi di polizia e videosorveglianza, la norma per la rottamazione dei motorini sequestrati come chiesto dal comune, scuole sicure, il potenziamento della Questura e fondi straordinari per la sicurezza, senza dimenticare l’alta Scuola di Formazione e non ultimo con l’assist alla sede europea a Napoli dell’Antiriciclaggio, che lo stesso Conte in anni a palazzo Chigi. Oggi abbiamo assistito all’ennesima passerella della sinistra che ha sulle proprie spalle anni di false promesse e fallimenti, a cominciare dalla riqualificazione di Bagnoli e del lungomare est, passando per l’ampliamento del porto e per finire sulla gestione contabile delle casse comunali. Chiediamo ai napoletani uno scatto d’orgoglio. È giunto il momento di dire basta alla politica degli annunci, delle promesse e della falsa accoglienza. La città, con le prossime elezioni amministrative, si gioca una partita chiave per il futuro. E con la sinistra ancora al governo di Napoli sarebbe un tuffo nel passato. Un passato che conosciamo bene e che non ci è mai piaciuto”. Così in una nota il deputato della Lega Gianluca Cantalamessa.













