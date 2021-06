Marano, palazzina Sant’Agostino: nuovo round (penale) a Napoli nord. Testimoni Greco, Di Pace e il luogotenente Esposito

251 Visite

L’ex commissario straordinario del Comune Francesco Greco, l’ex dirigente dell’ufficio tecnico Pasquale Di Pace e l’ex luogotenente della caserma di Marano, Giuseppe Esposito, sono stati escussi oggi – in qualità di testimoni convocati dalla pubblica accusa – nel processo penale che vede imputato Vicenzo Polverino, alias Peruzzo, già condannato qualche settimana fa per reati associativi.

La vicenda è quella dell’immobile di via Sant’Agostino, la struttura acquisita dal Comune nel 1992 e sgomberata solo tra il 2018 e il 2019. Polverino è accusato di aver percepito illegalmente i canoni dagli affittuari benché il bene (abusivo) fosse di proprietà dell’ente comunale. Greco e Di Pace hanno ribadito la correttezza delle procedure amministrative eseguite affinché si arrivasse allo sgombero delle strutture. Fin qui la vicenda penale.

In sede di giustizia amministrativa, con sentenza di qualche mese fa, il Consiglio di Stato ha dato invece ragione ai Polverino per due ordini di ragioni: il Comune non presentò (al Tar) gli atti relativi all’ordinanza di abbattimento dell’immobile. Atti presentati in seconda battuta al Consiglio di Stato ma non notificati nel modo corretto ai proprietari della palazzina. I giudici amministrativi precisarono inoltre che il Comune, nonostante la palazzina fosse di sua proprietà, già a partire dal 1994 dichiarò procedibili le istanze di condono edilizio presentate da Polverino.

Lo stesso, negli anni successivi, ottenne anche il via libera per la rateizzazione degli oneri accessori. Istanze di condono bocciate dal municipio soltanto nel 2017. Per il Consiglio di Stato un tempo abnorme che ha fatto sì che si formasse il cosiddetto silenzio-assenso. La partita in sede amministrative, per le incredibili leggerezze o complicità degli uffici comunali, è dunque stata vinta dai Polverino. Resta da verificare che se dal punto di vista penale Polverino Vincenzo abbia incamerato i canoni di fitto in virtù della forza intimidatrice dell’omonimo clan, così come ipotizzato dalla pubblica accusa.













