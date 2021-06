Apre a Battipaglia il primo museo della mozzarella di bufala

74 Visite

La bufala avrà il suo museo. E, di conseguenza, anche la mozzarella dal cui latte proviene. Un museo tutto per loro, al pari di una collezione di quadri. O di gioielli. E apre al pubblico nella Pana de Sele il prossimo 15 giugno, a pochi chilometri da Battipaglia, piccolo centro abitato del Cilento. Promotrice dell’iniziativa, la Masseria Morella, origine antiche, struttura agricola settecentesca edificata nel bel mezzo di 30 ettari di terreno, circondata da frutteti, agrumeti, vigneti. Che ancora conserva le cosiddette “bufalare” per la produzione del latte e per il riparo di chi in azienda vi lavorava. Si tratta del primo allestimento museale di carattere demoetnoantropologico sul genere bufala e su tutto ciò che vi ruota intorno.

Il museo raccoglie 5200 pezzi tra documenti, foto, oggetti, utensili e antichi attrezzi da lavoro in perfetto stato di conservazione, tutti materiali utili per ripercorre la storia di un mestiere che costituisce anche la caratteristica di quel territorio, a partire dalla metà del Cinquecento, e recuperati nel corso dell’ultimo decennio da parte dell’associazione Feudo Don Alfrè, che ha setacciato in lungo e in largo archivi statali privati e rintracciato attrezzi da lavoro di altri tempi e non più in uso, che il percorso museale mette in parallelo alle moderne tecnologie. Insomma, un museo della civiltà contadina della Piana del Sele.













